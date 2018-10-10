У берегов Крыма эвакуировали часть экипажа подтопленного сухогруза

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 окт — РИА Новости. Семь членов экипажа сухогруза "Nila" с грузом угля покинули судно, которое набрало в балластное отделение воду в пяти милях от порта Керчь в Азовском море, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах.

Сухогруз "Nila" (флаг Того) стал набирать воду в балластное отделение, находясь в Азовском море в пяти милях от порта Керчь. Сигнал "SOS" не подавался, на борту находились экипаж из 11 человек, 10 граждан Украины и 1 гражданин Азербайджана, сообщил источник.

"К сухогрузу подошли два буксира, а также катер береговой охраны. В 6.15 утра в среду семь членов экипажа покинули сухогруз на катере береговой охраны, рядом с сухогрузом остался буксир "Меркурий". Сухогруз остается на плаву, планируется его транспортировка в порт "Кавказ", — сообщил источник.

В данный момент на борту остаются капитан, старпом, стармех и электромеханик. По имеющейся информации, на данный момент поступление воды прекратилось. Маршрут следования порт Азов — Гиресун (Турция), груз — уголь 3200 тонн.

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