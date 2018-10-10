СК проверит сообщения о пытках заключенного сокамерниками в СИЗО в Ногинске

МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Следователи проверят информацию СМИ о том, что заключенные пытали своего сокамерника в СИЗО в Ногинском районе Подмосковья, сообщает пресс-служба ГСУСК РФ по Московской области.

"Десятого октября в средствах массовой информации были опубликованы сведения о том, что в 2017 году в камере следственного изолятора, расположенного в городе Ногинске, трое заключенных, применяли пытки в отношении сокамерника… Организовано проведение доследственной проверки", — говорится в сообщении.

Добавляется, что запланировано проведение необходимых проверочных мероприятий для установления причин и обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.