Аэропорт Якутска возобновил работу в обычном режиме после ЧП с самолетом

Самолет Sukhoi Superjet 100 авиакомпании Якутия в аэропорту Якутска, где он при посадке выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. 10 октября 2018

Самолет Sukhoi Superjet 100 авиакомпании Якутия в аэропорту Якутска, где он при посадке выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. 10 октября 2018

ЯКУТСК, 10 окт – РИА Новости. Аэропорт Якутска возобновил работу в обычном режиме после инцидента с самолетом Sukhoi Superjet 100 на взлетно-посадочной полосе, сообщил глава Якутии Айсен Николаев в сети микроблогов Twitter.

"После многочасовой операции по буксировке пострадавшего самолета со взлетно-посадочной полосы аэропорт "Якутск" начал работу в обычном режиме", — говорится в сообщении Николаева.

Во вторник вечером лайнер Sukhoi Superjet 100 авиакомпании "Якутия" выкатился за пределы взлетной полосы в аэропорту Якутска. В результате инцидента у воздушного судна подломились стойки шасси. На борту самолета находились 87 пассажиров и пять членов экипажа. По данным МЧС РФ, в медицинские учреждения для обследования были направлены четыре человека.

В среду три рейса авиакомпании "Якутия" (№588 Санкт-Петербург-Якутск, № 474 Москва-Якутск, №478 Москва-Якутск) были направлены на запасной аэродром в поселок Чульман Нерюнгринского района, так как аэропорт Якутска был закрыт.

"Благодаря профессиональной и слаженной работе специалистов авиационно-технической базы авиакомпании "Якутия" и сотрудников аэропорта города Якутска, самолет был отбуксирован на безопасное расстояние. Взлетно-посадочная полоса освобождена и готова к приему воздушных судов. Аэропорт "Якутск" открыт для приема самолетов", — сообщила РИА Новости пресс-секретарь авиакомпании "Якутия" Надежда Томская.

Рейсы авиакомпании "Якутия", ранее направленные на запасной аэродром в Нерюнгри (Чульман), будут выполнены согласно плану полетов.