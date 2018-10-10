В Хабаровске лжепродавец обезьян и енотов получил два года колонии

ХАБАРОВСК, 10 окт — РИА Новости. Железнодорожный районный суд Хабаровска приговорил местного жителя к двум годам колонии строгого режима за мошенничество: он брал предоплату у людей, которые через интернет хотели купить у него карликовых обезьян, енотов и породистых собак, а потом исчезал, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"По данным предварительного следствия, ранее неоднократно судимый 31-летний местный житель размещал на популярных сайтах сети интернет объявления о продаже породистых собак, карликовых обезьян и енотов. Потенциальных покупателей он просил внести предоплату. Как только денежные средства поступали на счет, фигурант прекращал общение. Жертвами подсудимого стали жители Сибири, Урала, Приморья и западных регионов России", — сообщила Волк журналистам.

По ее словам, полиция возбудила в отношении мужчины уголовное дело по статье "мошенничество". В ходе обыска по месту проживания "продавца" обнаружены и изъяты банковские карты, зарегистрированные на третьих лиц, сотовые телефоны с сим-картами различных операторов мобильной связи, компьютерная техника.

"Суд приговорил его к двум годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил", — сообщила она.