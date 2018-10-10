В Татарстане экс-воспитателю детсада вынесли приговор за избиение ребенка

КАЗАНЬ, 10 окт — РИА Новости. Вахитовский районный суд Казани в среду приговорил бывшего воспитателя детского сада к году исправительных работ за то, что она избила связкой ключей, накрыла подушкой и закрыла в кабинете без света четырехлетнего воспитанника, не спавшего в "тихий час", сообщил РИА Новости представитель суда.

Экс-воспитатель казанского детского сада № 283 42-летняя Гульнара Альмухамедова обвинялась в ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего педагогическим работником образовательной организации, угрозе убийством, незаконном лишении свободы несовершеннолетнего.

"Суд назначил Альмухамедовой наказание в виде года исправительных работ", — рассказал собеседник агентства.

По версии следствия, 24 ноября 2017 года Альмухамедова завела детей старшей группы в спальную комнату на "тихий час", уложила по кроватям. Однако один из детей, четырехлетний мальчик, не спал и мешал спать другим детям. За это воспитательница, как установлено следствием, стала бить его по ягодицам и ногам рукой, затем связкой ключей и тапочкой. Затем женщина накрыла лицо ребёнка подушкой и удерживала в таком положении не менее пяти секунд. После этого, по данным следствия, воспитатель схватила ребенка за руки и ноги, вытащила из спальной и заперла в служебном кабинете, выключив свет.

Забрав ребенка из дошкольного учреждения, родители заметили странности в его поведении, мальчик рассказал о произошедшем. Согласно заключению судебных психолого-психиатрических экспертов, действиями воспитателя ребенку была причинена серьезная психологическая травма.

Альмухамедова вину не признала.