Мосгорсуд отказался освободить президента "Компьюлинка"

МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Мосгорсуд отказался освободить президента группы компаний "Компьюлинк" Михаила Ляща в рамках дела о хищении денег, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.

"Суд постановил оставить решение об избрании меры пресечения без изменения", — сказали в пресс-службе. Таким образом, коллегия отклонила апелляционную жалобу адвоката, просившего об освобождении своего доверителя.

Тверской суд Москвы 21 сентября избрал Лящу меру пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее в ряде СМИ появились сообщения, что задержание Ляща связано с хищениями в госкорпорации "Ростех". В "Компьюлинке" эту информацию опровергли. В сообщении отмечается, что ГК "Компьюлинк" "не заключала договора и не реализовывала проекты для госкорпорации "Ростех", а также не имела контрактов с компаниями, упомянутыми в СМИ в контексте незаконного вывода средств из "Ростеха".

Компания также отмечает, что все возникшие вопросы к Лящу не имеют отношения к ее основной деятельности, а руководство и сотрудники ГК "Компьюлинк" готовы оказывать следствию все необходимое содействие. Компания также заявляет, что продолжает осуществлять деятельность в штатном режиме и выполнять все взятые на себя обязательства перед заказчиками и партнерами.

В "Ростехе" РИА Новости заявили, что "пока воздерживаемся от комментариев и ждем официальных заявлений от правоохранительных органов".