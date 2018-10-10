В Дагестане возбудили еще одно дело после смерти трех подростков от ожогов

МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Следователи возбудили еще одно уголовное дело после гибели троих подростков от ожогов в результате взрыва в спортивном зале школы в Левашинском районе Дагестана, сообщает СК РФ.

Пять подростков были госпитализированы с ожогами от 60 до 90% тела после взрыва в спортивном зале школы в Левашинском районе Дагестана 2 октября. По данным МЧС, вследствие утечки из газопровода взорвалась газовоздушная смесь без последующего возгорания.

Вечером 3 октября самолет МЧС РФ доставил троих пострадавших в Нижний Новгород. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье "оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшие по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека".

Девятого октября двое подростков четырнадцати и шестнадцати лет с ожогами более 90% тела скончались в больнице в Махачкале. Еще один парень восемнадцати лет с ожогами 80% тела скончался в ожоговом центре Нижнего Новгорода.

По данному факту "возбуждено уголовное дело по признакам преступления… "оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности причинение смерти двух или более человек", — говорится в сообщении.

Добавляется, что два дела соединены в одно производство. Кроме того, сейчас идут следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.