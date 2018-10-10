СК проверит данные о женщине-ветеране, живущей в ветхом доме под Вологдой

С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 окт — РИА Новости. Следственные органы проводят проверку по информации в СМИ о 93-летней женщине-ветеране, которая проживает в деревянном доме с прогнившим полом и протекающей крышей в Вожегодском районе Вологодской области, сообщает региональное СУСК РФ.

Указывается, что, по сообщениям СМИ, женщина проживает в деревянном доме, у которого протекает крыша, местами прогнил пол, тепло не держится из-за больших щелей. По данным СМИ, дом находится на балансе, но не в собственности районного потребительского общества, в связи с чем в приеме его в муниципальную собственность и ремонте за счет бюджетных средств ветерану отказано.

"Руководитель следственного управления Следственного комитета РФ по Вологодской области Э.Ю. Шрамко поручил подчиненным сотрудникам провести доследственную проверку по размещенному в средствах массовой информации сообщению о вожегодском ветеране, вынужденном проживать в деревянном доме, требующем серьезного ремонта", — говорится в сообщении.

Отмечается, что следователям предстоит разобраться в обстоятельствах произошедшего и дать юридическую оценку сложившейся ситуации.