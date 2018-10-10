В Уфе после ДТП с автобусами 16 человек доставили в больницу

УФА, 10 окт — РИА Новости. Медики скорой помощи Уфы доставили в больницы города 16 человек, пострадавших при столкновении двух автобусов, после осмотра госпитализированы 14 человек, среди них двое детей, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Минздрава Башкирии Светлана Кускарбекова.

В среду днем на остановке общественного транспорта "Парк имени Калинина" в Уфе столкнулись два автобуса.

"По последним данным, в больницы города были доставлены 16 пострадавших. По результатам осмотра 14 из них госпитализированы. Среди госпитализированных есть два ребенка, обоим по 16 лет. Состояние пострадавших врачи оценивают как легкой и средней тяжести", — сообщила агентству Кускарбекова.