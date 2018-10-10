СК выясняет обстоятельства смерти девочки в больнице в Череповце

С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 окт — РИА Новости. Следственные органы возбудили уголовное дело по факту смерти 2-летней девочки в больнице в Череповце, сообщает СУСК РФ по Вологодской области.

По информации ведомства, согласно данным проведенной доследственной проверки, с 26 сентября по 1 октября девочка находилась на амбулаторном лечении в череповецкой поликлинике. Первого октября она была доставлена в Вологодскую областную клиническую больницу №2, а затем — в Череповецкую детскую городскую больницу, где в ночь на 2 октября скончалась. Причиной смерти ребенка, по предварительным оценкам, стала острая менингококцемия.

"В связи с тем, что девочка до момента смерти находилась под наблюдением медицинских работников, следствием принято решение о возбуждении уголовного дела и оценке следственным путем вопросов качества оказания малолетнему ребенку медицинской помощи", — говорится в сообщении.

Уголовное дело возбуждено по статье "причинение смерти по неосторожности". В настоящее время следствием устанавливаются все обстоятельства произошедшего.