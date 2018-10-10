В Дагестане пойдет под суд мужчина, убивший из мести участкового

МАХАЧКАЛА, 10 окт — РИА Новости. Шамиль Юсупов, обвиняемый в убийстве из мести участкового из отдела МВД России по Кизлярскому району, создании банды и других преступлениях, предстанет перед судом, сообщается на сайте СК РФ.

Как ранее сообщал СК, неизвестный, предположительно, из мести в ночь на 30 сентября 2017 года нанес участковому колото-резаную рану в шею. Полицейский скончался на месте. Затем мужчина похитил табельный пистолет полицейского и на служебном автомобиле скрылся с места убийства. Похищенный автомобиль впоследствии нашли сожженным в поле в Бабаюртовском районе на расстоянии 500 метров от автодороги "Астрахань-Махачкала".

Кроме того, следствием установлено, что в мае 2017 года Юсупов, объединившись с Джумагельди Аджиниязовым, Камалом Ибрагимовым и другими лицами, создали на территории Кизлярского и Бабаюртовского районов Дагестана незаконное вооруженное формирование и банду для нападения на граждан и организации. Руководил бандгруппами Аджиниязов.

Уточняется, что в составе банды Юсупов и Аджиниязов 29 сентября 2017 года в селе Большая Задоевка Кизлярского района в участковом пункте полиции отдела МВД России по Кизлярскому району из мести за деятельность по охране общественного порядка нанесли резаную рану шеи участковому. От причиненного ранения полицейский скончался на месте.

Добавляется, что после совершения посягательства они похитили табельный пистолет и угнали служебным автомобиль, который впоследствии был обнаружен сожженным в поле в Бабаюртовском районе.

Кроме того, 30 сентября 2017 в селе Ибрагимотар Бабаюртовского района республики Юсупов, Аджиниязов и Ибрагимов напали на участкового по Бабаюртовскому району.

Первого октября 2017 года в селе Октябрьское Хасавюртовского района участники банды угнали машину местного жителя. В тот же день при попытке задержания сотрудниками правоохранительных органов Ибрагимов и Аджиниязов оказали вооруженное сопротивление. и ранили полицейского. Нападавшие были нейтрализованы на месте.

"Завершено расследование уголовного дела в отношении Шамиля Юсупова. Он обвиняется в совершении преступлений "создание незаконного вооруженного формирования", "создание банды", "посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа", "незаконный оборот оружия, совершенный организованной группой", "вовлечение в совершение преступлений террористической направленности", "хищение оружия с применением насилия, опасного для жизни или здоровья, совершенное группой лиц", "неправомерное завладение автомобилем без цели хищения с применением насилия, опасного для жизни или здоровья" и "умышленное повреждение чужого имущества общеопасным способом", — говорится в сообщении.

Добавляется, что следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.