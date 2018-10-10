Среди пострадавших в ДТП с автобусами в Уфе есть подросток

УФА, 10 окт — РИА Новости. Среди пострадавших при столкновении двух автобусов в Уфе, есть 16-летний подросток, он доставлен в детскую клиническую больницу, сообщила РИА Новости представитель башкирского МЧС.

Ранее МЧС сообщало, что днем на остановке общественного транспорта "Парк имени Калинина города Уфы столкнулись два автобуса. Пострадали 12 пассажиров, все они госпитализированы.

"По уточненной информации, пострадавшему ребенку 16 лет, он госпитализирован в городскую детскую клиническую больницу номер 17",- сообщил собеседник агентства.

В пресс-службе минздрава Башкирии агентству сообщили, что ведомство уточняет состояние пострадавших.

В пресс-службы мэрии Уфы рассказали об обстоятельствах столкновения автобусов.

"По предварительной информации, автобус марки ПАЗ, следовавший по маршруту 249, совершил столкновение с автобусом НЕФАЗ маршрута 51. В результате НЕФАЗ наехал на остановку. Точная причина ДТП выясняется", — говорится в сообщении мэрии.