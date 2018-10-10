Среди пострадавших в ДТП с автобусами в Уфе есть подросток

УФА, 10 окт — РИА Новости. Среди пострадавших при столкновении двух автобусов в Уфе, есть 16-летний подросток, он доставлен в детскую клиническую больницу, сообщила РИА Новости представитель башкирского МЧС.
"По уточненной информации, пострадавшему ребенку 16 лет, он госпитализирован в городскую детскую клиническую больницу номер 17",- сообщил собеседник агентства.
В пресс-службе минздрава Башкирии агентству сообщили, что ведомство уточняет состояние пострадавших.
В пресс-службы мэрии Уфы рассказали об обстоятельствах столкновения автобусов.
"По предварительной информации, автобус марки ПАЗ, следовавший по маршруту 249, совершил столкновение с автобусом НЕФАЗ маршрута 51. В результате НЕФАЗ наехал на остановку. Точная причина ДТП выясняется", — говорится в сообщении мэрии.