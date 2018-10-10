Сибиряк поджег дом соседей, чтобы не платить за такси

КРАСНОЯРСК, 10 окт — РИА Новости. Житель города Уяр Красноярского края, чтобы не платить за проезд и отвлечь внимание таксиста, поджег дом соседей, из-за чего один человек погиб и трое пострадали, сообщает ГСУСК региона.

По предварительной версии, 21-летний мужчина приехал домой в Уяр на такси из соседнего поселка, однако у него не нашлось при себе 250 рублей, чтобы оплатить поездку. Чтобы ввести таксиста в заблуждение относительно места своего проживания, он попросил остановить машину возле дома своих соседей.

"Выйдя из машины, он увидел, что таксист поехал дальше к его дому, и, желая отвлечь его внимание, зашел на веранду дома соседей и поджег штору. После чего он направился к своему дому, откуда увидел, что дом соседей охвачен огнем. При пожаре пострадала семья из четырех человек, проживавшая в доме: 60-летний мужчина скончался от ожогов, его 7-летняя внучка, ее 30-летняя мать и 31-летний сожитель с термическими ожогами площадью около 30% находятся в ожоговом центре", — говорится в сообщении.

В настоящее время возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на убийство". Подозреваемый арестован. По данным СК, в ходе допроса он полностью признал свою вину, ему назначена психолого-психиатрическая экспертиза.