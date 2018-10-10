Башкирские медики осматривают пострадавших в ДТП с автобусами

УФА, 10 окт — РИА Новости. Пятнадцать человек доставлены в больницы для осмотра после столкновения двух автобусов на остановке в Уфе, сообщила РИА Новости пресс-секретарь башкирского МЧС Елена Мавлютова.

Ранее МЧС сообщало, что днем на остановке общественного транспорта "Парк имени Калинина" города Уфы столкнулись два автобуса. По данным источника РИА Новости в правоохранительных органах, пострадали 15 человек. Среди пострадавших — 16-летний подросток, бригада скорой помощи увезла его в детскую больницу №17.

"По уточненной информации, на медицинский осмотр доставлены 15 человек, погибших нет", — сказала Мавлютова.