В Оренбурге проверяют данные об обрушении потолка в школе во время занятий

УФА, 10 окт — РИА Новости. Следственные органы Оренбургской области начали проверку по сообщению в СМИ об обрушении потолка в школе во время занятий, сообщили в СУ СК по региону.

"В ряде СМИ распространилась информация о том, что в школе Оренбурга обрушился потолок во время занятий. Школьники не пострадали. Сообщается, что в коридоре школы упала штукатурка и обрушился подвесной потолок. Организована доследственная проверка", — говорится в сообщении.

Ведомство информирует, что в рамках проверки будет дана оценка действиям должностных лиц и сотрудников организаций и органов, отвечающих за техническое содержание и обслуживание школы.