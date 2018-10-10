МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Убийство из-за профессиональной деятельность рассматривается, как одна из версий убийства следователя МВД в Подмосковье, несколько месяцев назад поджигали ее автомобиль, сообщает старший помощник руководителя ГСУСК РФ по Московской области Ольга Врадий.

Ранее сообщалось, что следователь МВД убита в подмосковном Архангельском Красногорского района, возбуждено уголовное дело.

"В рамках расследования уголовного дела об убийстве следователя полиции в Красногорском районе Подмосковья производится осмотр места происшествия. Следствие рассматривает несколько версий совершенного преступления, в том числе связанную со служебной деятельностью следователя. Известно, что несколько месяцев назад неустановленными лицами был подожжен личный автомобиль потерпевшей", — сказала она.

По версии следствия, 10 октября около 7 утра неизвестный выстрелил в женщину, вышедшую из подъезда дома в поселке Архангельское Красногорского района. От полученного ранения в шею она скончалась. По данным следствия, потерпевшая является сотрудником полиции в звании подполковника — старший следователь по ОВД следственной части следственного управления УТ МВД по ЦФО.