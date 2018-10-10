Под Саратовом задержали следователя за взятку от полицейского

САРАТОВ, 10 окт — РИА Новости. Заместителя руководителя Аткарского межрайонного отдела следственного управления СК РФ по Саратовской области Константина Леонтьева задержали по подозрению в получении взятки за непривлечение полицейского к уголовной ответственности, сообщило в среду областное СУСК.
"В настоящее время подозреваемый задержан… Решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу", — говорится в сообщении.
Сотрудник СК подозревается по статье УК РФ "Получение взятки в крупном размере". Ему грозит до 12 лет лишения свободы.
"Следствие не намерено скрывать коррупционные факты и лиц их совершивших, тем более, когда речь идет о сотрудниках следственных органов, нарушивших присягу. Следственный комитет уделяет особое внимание чистоте в своих рядах, невзирая на чины и должности", — подчеркнули в ведомстве.