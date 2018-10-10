Под Саратовом задержали следователя за взятку от полицейского

САРАТОВ, 10 окт — РИА Новости. Заместителя руководителя Аткарского межрайонного отдела следственного управления СК РФ по Саратовской области Константина Леонтьева задержали по подозрению в получении взятки за непривлечение полицейского к уголовной ответственности, сообщило в среду областное СУСК.

По данным следствия, с августа по сентябрь 2017 года замглавы следственного отдела, находясь в городе Маркс, потребовал от сотрудника полиции взятку в 200 тысяч рублей за непривлечение его к уголовной ответственности по делу, которое находилось в производстве подозреваемого. Следователи считают, что эту сумму следователь через посредника получил.

"В настоящее время подозреваемый задержан… Решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу", — говорится в сообщении.

Сотрудник СК подозревается по статье УК РФ "Получение взятки в крупном размере". Ему грозит до 12 лет лишения свободы.

"Следствие не намерено скрывать коррупционные факты и лиц их совершивших, тем более, когда речь идет о сотрудниках следственных органов, нарушивших присягу. Следственный комитет уделяет особое внимание чистоте в своих рядах, невзирая на чины и должности", — подчеркнули в ведомстве.