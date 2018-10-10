РЖД начали завершающий этап ликвидации последствий обрушения моста

МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. РЖД начали завершающий этап ликвидации последствий обрушения путепровода на станции Свободный Транссибирской магистрали (Транссиб) и ведут подсчет ущерба от инцидента и вынужденного ограничения в движении поездов, сообщила компания.
"ОАО "РЖД" приступило к завершающему этапу по ликвидации последствий обрушения пролетов автомобильного путепровода на станции Свободный. Работы по полному восстановлению движения на станции продолжаются… В компании ведется подсчёт ущерба от последствий обрушения моста и вынужденного ограничения в движении поездов", — говорится в сообщении РЖД в среду.
Для сокращения задержек в грузовом движении через станцию Свободный организован пропуск соединенных грузовых поездов.
Координацию работ по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации осуществляет оперативный штаб РЖД под руководством первого заместителя генерального директора компании Анатолия Краснощёка.