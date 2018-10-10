Суд отклонил апелляцию студии Артемия Лебедева по иску к Первому каналу

МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Девятый арбитражный апелляционный суд оставил без изменения решение нижестоящей инстанции, которая отклонила иск студии Артемия Лебедева о взыскании с Перового канала 1 миллиона рублей за нарушение авторских прав на шрифт.

Как следует из информации в картотеке арбитражных дел, апелляционный суд в среду отклонил жалобу истца на принятое в июне решение арбитражного суда Москвы, которое после этого вступило в законную силу.

"Оставить решение суда без изменения, жалобу — без удовлетворения", — указано в карточке дела.

Студия Лебедева, являющаяся одним из двух — наряду с ООО "Интердизайн" — правообладателей шрифта "Клементина" потребовала взыскать с ответчика компенсацию за незаконное, по ее мнению, использование данного шрифта в оформлении анонса Большого праздничного концерта ко Дню ВДВ, который передавался в эфир дважды — 2 августа 2015 года и 6 августа 2017 года.

Первый канал иск не признал. Суд первой инстанции согласился с доводами ответчика. Арбитраж Москвы указал в решении, что "при сопоставлении текста "Концерт" в так называемом анонсе, предположительно созданном Первым каналом, и текста "Концерт", исполненного шрифтом "Клементина", путем их наложения друг на друга и приведения к одному размеру полного совпадения использованных букв не происходит".

Суд первой инстанции пришел к выводу, что элементы шрифта "Клементина" в представленном самим истцом анонсе не использовались, а использовалась только концепция написания букв, идея их стилизации под рукописный текст.