Аэропорт в Якутске начнет прием самолетов после эвакуации лайнера с ВПП

Самолет Sukhoi Superjet 100 авиакомпании Якутия в аэропорту Якутска, который при посадке выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. 10 октября 2018

Самолет Sukhoi Superjet 100 авиакомпании Якутия в аэропорту Якутска, который при посадке выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. 10 октября 2018

ЯКУТСК, 10 окт – РИА Новости. Прием воздушных судов на прилет в аэропорту Якутска начнется после завершения работ по эвакуации самолета с взлетно-посадочной полосы, сообщает пресс-служба авиакомпании "Якутия".

На месте работают специалисты авиационно-технической базы "Якутия техникс" авиакомпании "Якутия" совместно с сотрудниками аэропорта города Якутска.

"Специалистами авиакомпании и службами аэропорта делается все возможное для завершения данных мероприятий и скорейшего возобновления полетов. Прием воздушных судов на прилет будет осуществляться после завершения работ по эвакуации самолета с взлетно-посадочной полосы", — информирует пресс-служба.

В авиакомпании добавили, что "контроль за ходом работ на взлетно-посадочной полосе осуществляется под руководством первого заместителя председателя правительства республики Алексея Колодезникова".

Ранее сообщалось, что аэропорт "Якутск" с 10.30 часов по местному времени открыт на вылет самолетов.

Во вторник вечером Sukhoi Superjet 100 авиакомпании "Якутия" выкатился за пределы ВПП в аэропорту Якутска. В результате инцидента у воздушного судна подломились стойки шасси. На борту самолета находились 87 пассажиров и пять членов экипажа. По данным МЧС РФ, в медицинские учреждения для обследования были направлены четыре человека.