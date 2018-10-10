МАК создал комиссию для расследования инцидента с самолетом в Якутии

Самолет Sukhoi Superjet 100 авиакомпании Якутия в аэропорту Якутска, где он при посадке выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. 10 октября 2018

Самолет Sukhoi Superjet 100 авиакомпании Якутия в аэропорту Якутска, где он при посадке выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. 10 октября 2018

МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Межгосударственный авиационный комитет создал комиссию для расследования происшествия с самолетом SSJ100 в Якутии, который выкатился за пределы ВПП, сообщается на сайте комитета.

Во вторник вечером Sukhoi Superjet 100 авиакомпании "Якутия" выкатился за пределы ВПП в аэропорту Якутска. В результате инцидента у воздушного судна подломились стойки шасси. На борту самолета находились 87 пассажиров и пять членов экипажа. По данным МЧС РФ, в медицинские учреждения для обследования были направлены четыре человека.

"Межгосударственный авдовиационный комитет сформировал комиссию по расследованию данного авиационного происшествия. Комиссия приступила к работе", — говорится в сообщении.