МАК создал комиссию для расследования инцидента с самолетом в Якутии

МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Межгосударственный авиационный комитет создал комиссию для расследования происшествия с самолетом SSJ100 в Якутии, который выкатился за пределы ВПП, сообщается на сайте комитета.
Во вторник вечером Sukhoi Superjet 100 авиакомпании "Якутия" выкатился за пределы ВПП в аэропорту Якутска. В результате инцидента у воздушного судна подломились стойки шасси. На борту самолета находились 87 пассажиров и пять членов экипажа. По данным МЧС РФ, в медицинские учреждения для обследования были направлены четыре человека.
"Межгосударственный авдовиационный комитет сформировал комиссию по расследованию данного авиационного происшествия. Комиссия приступила к работе", — говорится в сообщении.