Следователя в Подмосковье убили из переделанного пистолета, заявил источник

На месте убийства следователя по особо важным делам управления на транспорте МВД по ЦФО Евгении Шишкиной в подмосковном поселке Архангельское. 10 октября 2018

На месте убийства следователя по особо важным делам управления на транспорте МВД по ЦФО Евгении Шишкиной в подмосковном поселке Архангельское. 10 октября 2018

МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Следователя полиции в Подмосковье застрелили из травматического пистолета, переделанного под боевой, при стрельбе он развалился, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.

Женщину-следователя в звании подполковника убили сегодня утром выстрелом в шею, когда она выходила из подъезда в поселке Архангельское Красногорского района. Убийца скрылся.

"По предварительным данным, это был травматический пистолет, переделанный под боевую стрельбу. На месте убийства обнаружены пуля, гильза и затворная рамка", — сказал собеседник агентства.

Погибшая работала старшим следователем в управлении на транспорте МВД по Центральному федеральному округу. Убийство из-за профессиональной деятельности рассматривается как одна из версий.

Как выяснили в Следственном комитете, несколько месяцев назад автомобиль женщины подожгли неизвестные. Установить их так и не удалось.