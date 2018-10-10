Следователя в Подмосковье убили из переделанного пистолета, заявил источник

МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Следователя полиции в Подмосковье застрелили из травматического пистолета, переделанного под боевой, при стрельбе он развалился, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
"По предварительным данным, это был травматический пистолет, переделанный под боевую стрельбу. На месте убийства обнаружены пуля, гильза и затворная рамка", — сказал собеседник агентства.
Погибшая работала старшим следователем в управлении на транспорте МВД по Центральному федеральному округу. Убийство из-за профессиональной деятельности рассматривается как одна из версий.
Как выяснили в Следственном комитете, несколько месяцев назад автомобиль женщины подожгли неизвестные. Установить их так и не удалось.