Верховный суд утвердил приговор "приморским партизанам"

МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Верховный суд РФ в среду оставил без изменений приговор трем фигурантам дела "приморских партизан", ранее осужденным на сроки от 8 до 25 лет колонии строгого режима, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Адвокаты Алексея Никитина, Максима Кириллова и Вадима Ковтуна жаловались, что приговор Приморского краевого суда "чрезвычайно суров" и в нем не в полной мере учтены данные об их личностях, состоянии их здоровья и роли в преступлениях.

Кроме того, по словам самих осужденных, суд первой инстанции проигнорировал ряд решений, вынесенных присяжными в вердикте. Защитники попросили коллегию Верховного суда отменить приговор или смягчить наказание: снизить сроки, суммы компенсаций и перевести их в колонии общего режима вместо строгого.

Обвинение сочло жалобы защитников несостоятельными. По мнению прокуратуры, краевой суд вынес справедливое решение, которое нужно оставить в силе.

Из пяти осужденных приговор обжаловали трое, Александр Ковтун и Владимир Илютиков от такого шага отказались.

Банда "приморских партизан" получила широкую известность в России после серии громких убийств милиционеров и гражданских, а также грабежей, угонов автомобилей и налетов на отделения милиции на Дальнем Востоке. В июне 2010 года в Уссурийске в ходе захвата "партизаны" оказали вооруженное сопротивление, были ранены два милиционера, а два участника группировки покончили с собой.

По итогам длительного судебного процесса — дело рассматривалось трижды — краевой суд назначил "партизанам" от 8 до 25 лет в колониях строгого режима. Три фигуранта так и не признали вину, остальные двое сослались на 51-ю статью Конституции ("Никто не обязан свидетельствовать против себя самого").

Максимальное наказание получили Александр Ковтун и Владимир Илютиков, Алексея Никитина приговорили к 23,5 годам, Максима Кириллова – к 21,5, а Вадима Ковтуна отправили в заключение на 8 лет. Дополнительно всех их обязали выплатить родным потерпевших около 3 миллионов рублей в качестве компенсации.