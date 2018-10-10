В КБР будут судить жителя Чечни за попытку сбыть партию гашиша

НАЛЬЧИК, 10 окт – РИА Новости. Прокуратура Лескенского района Кабардино-Балкарии утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жителя Чеченской республики, обвиняемого в покушении на сбыт почти 20 килограммов гашиша стоимостью около 30 миллионов рублей, сообщает региональное надзорное ведомство.

По версии следствия, в июле текущего года на федеральном контрольно-пропускном посту "Урух" в Кабардино-Балкарии был задержан 31-летний житель Чеченской республики, направлявшийся на автомобиле в Волгоград.

"В ходе досмотра транспортного средства сотрудниками полиции было обнаружено и изъято более 19,5 килограмма наркотического средства гашиш, которое мужчина перевозил в салоне автомашины для последующего сбыта в Москве", — говорится в сообщении.

По данным ведомства, приблизительная стоимость изъятого количества наркотиков составляет около 30 миллионов рублей.

Мужчине предъявлено обвинение по статье "Покушение на незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере" УК РФ, санкция которой предусматривает до 20 лет лишения свободы.

"После утверждения обвинительного заключения уголовное дело направлено в Лескенский районный суд для рассмотрения по существу", — уточняет прокуратура.