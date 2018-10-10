В Ленинградской области подозреваемому в каннибализме предъявили обвинение

МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Подозреваемому в убийстве мужчины и каннибализме в Ленинградской области предъявлено обвинение, также установлено, что его 12-летняя спутница, ранее сбежавшая из дома и объявленная в розыск в Сочи, помещена в спецучреждение для детей и подростков, сообщает СК РФ в Watsapp.

Третьего октября в квартире одноэтажного жилого дома в поселке Новинка Кировского района Ленобласти обнаружили тело 21-летнего хозяина с признаками насильственной смерти, в том числе с отчленением некоторых частей тела. Как рассказал РИА Новости источник в силовых структурах, на месте преступления были найдены куски плоти покойного, уложенные на сковороду. Голову убитого мужчины обнаружили в печке. По словам источника, речь может идти об убийстве, совершенном с целью каннибализма.

По версии следствия, со 2 на 3 октября между хозяином квартиры и его гостями произошел конфликт. Подозреваемый нанес несколько ударов ножом в область шеи и тела мужчины, после чего отчленил некоторые части тела погибшего мужчины. По информации, имеющейся в распоряжении следствия, молодые люди познакомились в одном из кафе Санкт-Петербурга, после чего несколько дней проживали в квартире погибшего.

"Подозреваемому в убийстве мужчины в Ленинградской области предъявлено обвинение… Его 12-летняя спутница, ранее сбежавшая из дома и объявленная в розыск в городе Сочи, решением суда помещена в специализированное учреждение для детей и подростков", — говорится в сообщении. Как добавляется на сайте СК РФ, девочка будет проходить по делу в качестве свидетеля.

Добавляется, что в ходе расследования будут изучены условия проживания и обучения малолетней, дана юридическая оценка деятельности органов профилактики в Краснодарском крае и должностных лиц, ответственных за проверку регистрации граждан по месту временного проживания в Ленинградской области.

Кроме того, следователи установят сотрудников правоохранительных органов, виновных в разглашении информация, относящейся к данным предварительного расследования, в том числе персональных данных малолетнего свидетеля по делу.