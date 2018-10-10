Суд взыскал с экс-главы турфирмы "Южный крест" 1,7 миллиарда рублей

МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Арбитражный суд Москвы по заявлению конкурсного управляющего туроператора "Южный крест трэвел" Натальи Ивковой привлек бывшего гендиректора компании Дмитрия Фесика к субсидиарной ответственности по ее долгам путем взыскания с него более 1,7 миллиарда рублей, следует из опубликованного определения суда.

Ивкова требовала привлечь к субсидиарной ответственности также другого экс-гендиректора "Южного креста" Татьяну Савенкову на сумму более 479 миллионов рублей, однако в этой части суд требование отклонил.

Как отмечается в судебном акте, Савенкова занимала должность гендиректора до 25 апреля 2013 года. Впоследствии до признания туроператора банкротом в декабре 2015 года руководителем компании являлся Фесик. Вина ответчиков, по мнению конкурсного управляющего, заключалась в том, что Савенкова своевременно не подала в суд заявление о банкротстве, а Фесик не передал управляющему бухгалтерскую документацию, печати, штампы, материальные и иные ценности должника, что сделало невозможным сбор конкурсной массы.

Суд, отклоняя требование к Савенковой, указал, что финансовое положение туроператора в период ее руководства было стабильным, компания продолжала работать, имелись источники для поддержания стабильных финансовых результатов, в том числе банки продолжали кредитовать должника. При этом высокая составляющая дебиторской задолженности в активах должника была обусловлена спецификой его деятельности как туристического агентства, отметил суд.

Что касается претензий к Фесику, суд счел их обоснованными и доказанными. В определении говорится, что "разумных пояснений относительно места нахождения документации и активов должника Фесик не представил". Размер его ответственности был определен как сумма всех непогашенных требований кредиторов.

Туроператор "Южный крест", который работал на российском рынке c 1998 года, объявил о приостановке деятельности в сентябре 2014 года. За границей на тот момент оставались около 6 тысяч клиентов компании, большинство из них не имели обратных билетов. В июне 2015 года в туркомпании была введена процедура наблюдения по заявлению авиакомпании "ЮТэйр", долг перед которой составлял более 306 миллионов рублей. Это крупнейший конкурсный кредитор "Южного креста". В декабре 2015 года суд признал "Южный крест" банкротом.