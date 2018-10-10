В Якутии назначили проверку после опрокидывания автобуса с 20 пассажирами

МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Следователи проведут проверку после того, как автобус с 20 пассажирами, следовавший по маршруту Покровск — Булгунняхтах в Якутии, вылетел с трассы из-за гололеда и перевернулся, есть пострадавшие, сообщают в региональном СУСК.

Заявление сделано старшим помощником руководителя СУСК РФ по Республике Саха (Якутия) по взаимодействию со СМИ Надеждой Дворецкой.

Ранее инспектор регионального управления ГИБДД Анна Жегусова сообщила РИА Новости, что автобус, следовавший по маршруту Покровск — Булгунняхтах в Якутии, вылетел с трассы из-за гололеда и перевернулся, есть пострадавшие.

По данным следствия, 10 октября в 7.50 на 100-м километре автомобильной дороги "Умнас" в районе села Бестях водитель рейсового автобуса "ПАЗ 32053", следовавшего по маршруту "село Булгунняхтах-поселок Мохсоголлох" в сложных дорожно-метеорологических условиях не справился с управлением, из-за чего автобус съехал с дороги и опрокинулся.

Добавляется, что на момент происшествия в салоне находилось 20 пассажиров. В результате ДТП в хирургическое отделение Хангаласской центральной районной больницы доставлено десять пассажиров, из них пострадали шестеро.

Один из пассажиров — мужчина 54 лет — получил компрессионный перелом позвоночника, ушибленные раны теменной области и находится на стационарном лечении. Другим пассажирам, у которых диагностировали ушибы, ссадины, сотрясение головного мозга, назначено амбулаторное лечение.

Следователи осмотрели автобус, изъяли необходимые документы. Освидетельствование водителя не выявило у него признаков опьянения.

"Проводится процессуальная проверка по признакам преступления "оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей", — сообщает Дворецкая.