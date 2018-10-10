В Якутии назначили проверку после опрокидывания автобуса с 20 пассажирами

МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Следователи проведут проверку после того, как автобус с 20 пассажирами, следовавший по маршруту Покровск — Булгунняхтах в Якутии, вылетел с трассы из-за гололеда и перевернулся, есть пострадавшие, сообщают в региональном СУСК.
Ранее инспектор регионального управления ГИБДД Анна Жегусова сообщила РИА Новости, что автобус, следовавший по маршруту Покровск — Булгунняхтах в Якутии, вылетел с трассы из-за гололеда и перевернулся, есть пострадавшие.
По данным следствия, 10 октября в 7.50 на 100-м километре автомобильной дороги "Умнас" в районе села Бестях водитель рейсового автобуса "ПАЗ 32053", следовавшего по маршруту "село Булгунняхтах-поселок Мохсоголлох" в сложных дорожно-метеорологических условиях не справился с управлением, из-за чего автобус съехал с дороги и опрокинулся.
Добавляется, что на момент происшествия в салоне находилось 20 пассажиров. В результате ДТП в хирургическое отделение Хангаласской центральной районной больницы доставлено десять пассажиров, из них пострадали шестеро.
Один из пассажиров — мужчина 54 лет — получил компрессионный перелом позвоночника, ушибленные раны теменной области и находится на стационарном лечении. Другим пассажирам, у которых диагностировали ушибы, ссадины, сотрясение головного мозга, назначено амбулаторное лечение.
Следователи осмотрели автобус, изъяли необходимые документы. Освидетельствование водителя не выявило у него признаков опьянения.
"Проводится процессуальная проверка по признакам преступления "оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей", — сообщает Дворецкая.