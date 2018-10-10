В Приамурье несколько путей расчистили от завалов после обрушения моста

ВЛАДИВОСТОК, 10 окт — РИА Новости. Военнослужащие Восточного военного округа освободили от завалов несколько железнодорожных путей в Свободном Амурской области и вывезли около 300 тонн частей обрушившихся строений автомобильного моста, сообщает пресс-служба ВВО.

Накануне в Свободном обрушилось пролетное строение путепровода через главный путь транссибирской магистрали по улице Михайло-Чесноковская, соединяющего центральную часть города Свободный с залинейной частью. В это время по мосту проезжал грузовик. Его водитель госпитализирован. Амурский центр гражданской защиты и пожарной безопасности в среду уточнил, что обрушились два пролета виадука протяженностью 25 километров.

"Военнослужащие ВВО расчистили от завалов несколько ЖД путей, убрав около 300 тонн обрушившихся строений моста в городе Свободный. В расчистке участвовало около 100 военнослужащих и шесть единиц кранов и бульдозеров сводного подразделения от железнодорожного соединения ВВО", — говорится в сообщении.

Ранее в среду военные отсыпали временную объездную дорогу.

Путепровод (виадук) связывал центр города с частью Свободного, находящейся за железной дорогой, там проживает около 10 тысяч человек, а также находится больница.

Виадук построен в 1982 году, его решено демонтировать. В Приамурье после ЧП введен режим ЧС регионального значения. Власти области назвали предварительную причину обрушения, по их мнению, виадук частично обрушился из-за проезда тяжелого большегрузного транспорта. Губернатор Приамурья Василий Орлов сообщил, что масса грузовика превышала 44 тонны. СК возбудил дело о халатности после обрушения виадука.

Во вторник власти Приамурья сообщили, что на строительство нового моста вместо рухнувшего потребуется не менее 2 миллиардов рублей.