На Ямале таксист пойдет под суд за убийство клиентки

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 10 окт — РИА Новости. Таксист из Ямало-Ненецкого автономного округа предстанет перед судом по обвинению в убийстве клиентки, которую он задушил в ходе конфликта и спрятал тело в лесу, сообщает в среду прокуратура региона.

Окружное следственное управление в июле сообщало об обращении в правоохранительные органы жительницы Владивостока, заявившей о пропаже дочери. В полиции выяснили, что последний раз мобильный телефон пропавшей был в сети на территории ямальского города Надым.

Проверяя факт безвестного исчезновения женщины, местные правоохранители вышли на 33-летнего таксиста из соседнего поселка Пангоды. Следствие подчеркивало, что мужчина признался в совершении преступления. Он рассказал, что летом 2017 года отвозил женщину в аэропорт Нового Уренгоя, и по пути между ним и пассажиркой произошел конфликт, в ходе которого он задушил ее, а тело закопал в лесотундре. Вскоре таксист указал место, где спрятал погибшую.

"Поводом к совершению убийства стал конфликт с клиенткой в ходе выполнения им очередного заказа. Находясь в салоне автомобиля, он взял веревку, накинул на шею женщины и задушил ее", — пояснили в прокуратуре ЯНАО.

В надзорном ведомстве уточнили, что уголовное дело в отношении мужчины возбуждено по статье "убийство". Ему грозит до 15 лет лишения свободы. "В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу", — добавили в прокуратуре.