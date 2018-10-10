В Якутске отменили более 20 рейсов после ЧП с самолетом

МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Свыше 20 рейсов отменены в аэропортах вылета после выкатывания самолета Sukhoi Superjet 100 за пределы взлетно-посадочной полосы в Якутске, еще три рейса перенаправлены в Нерюнгри, сообщает в среду МЧС России.
Во вторник вечером Sukhoi Superjet 100 авиакомпании "Якутия" выкатился за пределы ВПП в аэропорту Якутска. В результате инцидента у воздушного судна подломились стойки шасси. На борту самолёта находились 87 пассажиров и пять членов экипажа. По данным МЧС РФ, в медицинские учреждения для обследования были направлены 4 человека.
"Перенаправлены в аэропорт Нерюнгри 3 авиарейса, вылет 21 рейса отменен в аэропортах вылета", — говорится в сообщении.
МЧС уточняет, что после выкатывания за пределы взлетно-посадочной полосы у самолета "были сломаны стойки шасси". Проводятся следственные мероприятия. К ликвидации последствий ЧП привлекались 29 человек и семь единиц техники.