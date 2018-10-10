В МЧС рассказали о состоянии пострадавшего при обрушении моста в Приамурье

Обрушение пролетов виадука по улице Михайло-Чесноковской на железнодорожное полотно Забайкальской железной дороги в городе Свободном Амурской области

Обрушение пролетов виадука по улице Михайло-Чесноковской на железнодорожное полотно Забайкальской железной дороги в городе Свободном Амурской области

МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Водитель грузовой автомашины, под тяжестью которой на железнодорожные пути Транссибирской магистрали в Амурской области обрушились два пролета моста, получил ранения средней степени тяжести, сообщили РИА Новости в МЧС России.

Накануне в Свободном при проезде грузового автомобиля обрушились пролеты путепровода через главный путь Транссибирской магистрали. Его водитель госпитализирован. Амурский центр гражданской защиты и пожарной безопасности в среду уточнил, что рухнули пролеты моста общей протяженностью 25 метров. СК возбудил дело о халатности после обрушения виадука.

"В результате обрушения пострадал водитель автомобиля, в состоянии средней степени тяжести госпитализирован в ГБУЗ "Свободненская больница", — сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что в результате ЧП были задержаны семь пассажирских поездов. Задержка в движении составила от 30 минут до 5,5 часов. Для доставки пассажиров через аварийный участок были выделены компенсационные автобусы. Организовывалось также питание, медицинское и психологическое обеспечение пассажиров.

"В среду запланированы продолжение работ по разбору поврежденных конструкций, расчистка и открытие движения по оставшимся пяти железнодорожным путям", — уточнил представитель ведомства.

По данным МЧС РФ, к работам на месте ЧП сейчас привлечены более 300 человек и 60 единиц техники, в том числе три аварийно-восстановительных поезда.