В Симферополе шесть человек госпитализировали после отравления грибами

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 окт — РИА Новости. Девять человек обратились во вторник к медикам с отравлением после посещения одного из храмов Симферополя, шесть из них госпитализированы.

Как сообщил РИА Новости источник в экстренных службах республики, предположительно, они отравились грибами в кафедральном Александро-Невском соборе.

"Обратились за помощью к медикам девять человек, три после оказания помощи отказались от госпитализации, шесть человек остаются в 7-й городской клинической больнице Симферополя", — сообщили РИА Новости в среду в пресс-службе министерства здравоохранения Крыма, добавив, что их состояние оценивается как средней степени тяжести.

Региональное управление Роспотребнадзора заявило, что расследует происшествие.

В августе 2018 за помощью к медикам обратились 11 граждан Украины, которые употребляли грибы в пищу в Свято-Никольском монастыре в Бахчисарайском районе Крыма. Всем им была оказана необходимая помощь, их состояние после выписки не вызывало опасений.