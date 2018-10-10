Роспотребнадзор приостановил работу 63 ресторанов сети "СушиWOK" в Москве

МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Роспотребнадзор, проверив 108 ресторанов сети "СушиWOK" в Москве, приостановил работу 63 заведений и оштрафовал почти на 1,5 миллиона рублей из-за многочисленных санитарных нарушений, сообщает пресс-служба ведомства.

В связи с регистрацией в июле в Москве случаев сальмонеллеза, связанных с употреблением суши и роллов в сети ресторанов "СушиWOK", управление проверило 108 объектов "СушиWOK".

"В отношении 86 предприятий составлены протоколы о временном запрете деятельности, помещения опечатаны, и материалы проверок переданы в районные суды. По решениям районных судов деятельность 63 предприятий приостановлена на срок от 12 до 90 суток, по 8 – приняты решения о назначении административного наказания в виде штрафа на общую сумму 85 тысяч рублей", — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что по результатам проверок наложено 64 штрафа на общую сумму 1 486 000 рублей, а также уничтожено 496,5 килограмма продукции с истекшим сроком годности.

"В ходе проведенных в августе — сентябре 2018 года внеплановых выездных проверок сети во всех предприятиях выявлены многочисленные нарушения санитарного законодательства: санитарно-техническое состояние и содержание производственных помещений неудовлетворительное, отмечается пересечение потоков сырья, полуфабрикатов и готовой продукции, через один вход для персонала и посетителей производится загрузка продукции и удаление отходов. Набор и площади помещений не соответствуют мощности предприятия: не выделены зоны обработки сырых и готовых продуктов. Вентиляционная система отсутствует, либо работает неэффективно", — говорится в сообщении.

Кроме того, не осуществляется внутренний контроль качества и безопасности готовой продукции. Полуфабрикаты, соусы, овощи в ассортименте не имеют маркировки производителя, с истекшими сроками годности, отсутствуют документы, подтверждающие происхождение, качество, безопасность продукции. Персонал работает без санитарной одежды. Кроме того, в помещениях обнаружены тараканы и мухи.

Добавляется, что в ходе проверок отобрано и исследовано в аккредитованной организации ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве" 243 образца продукции, из них 143 (58%) не отвечали требованиям технических регламентов по микробиологическим показателям, в 234 (43%) случаях в смывах с объектов окружающей среды выделены бактерии группы кишечной палочки. —0-