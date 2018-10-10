Жительница Волгоградской области пойдет под суд за убийство ребенка

ВОЛГОГРАД, 10 окт — РИА Новости. Уголовное дело жительницы Волгоградской области, обвиняемой в избиении до смерти своего трехлетнего сына, направлено в суд, ей грозит до 15 лет лишения свободы, сообщает в среду прокуратура региона.

Ранее сообщалось, что тело ребенка с повреждениями обнаружено 28 мая в доме в поселке Дудаченский Фроловского района. По данным следствия, трехлетний мальчик умер из-за тупой травмы живота, которая привела к разрыву внутренних органов. Как ранее сообщал СК, по подозрению в непреднамеренном убийстве ребенка задержана его 32-летняя мать, которая призналась следователям, что наказала сына за непослушание, ударив его несколько раз по голове и телу.

"Уголовное дело направлено прокуратурой для рассмотрения по существу во Фроловский городской суд. Ожидать суда обвиняемая будет, находясь под стражей", — говорится в сообщении прокуратуры Волгоградской области.

Женщине грозит до 15 лет лишения свободы.