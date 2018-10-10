Жителя Подмосковья обвиняют в убийстве младенца

МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Двадцатипятилетний житель Сергиево-Посадского района Московской области обвиняется в убийстве месячного сына своей сожительницы, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя подмосковного главка СК РФ Ольга Врадий.

"По данным следствия, в ночь с 6 на 7 октября 2018 года обвиняемый на почве внезапно возникших неприязненных отношений к месячному сыну своей сожительницы, нанес младенцу порядка девяти ударов кулаком по голове. От полученных травм ребенок скончался", — сказала Врадий.

По ее словам, на допросе мужчина дал признательные показания, сообщив обо всех обстоятельствах совершенного им преступления.