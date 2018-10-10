В двух районах Дагестана отменили режим КТО, введенный в конце сентября

МАХАЧКАЛА, 10 окт — РИА Новости. Режим контртеррористической операции, введенный в двух районах Дагестана в конце сентября, отменен в среду, сообщил РИА Новости представитель оперативного штаба по республике.

"В 10.00 мск режим КТО на отдельном участке территории Буйнакского и Кумторкалинского районов прекращен",- сказал собеседник агентства.

Режим КТО на данном участке был введен 27 сентября.

Ранее Национальный антитеррористический комитет сообщил, что в ходе контртеррористической операции в Дагестане был ликвидирован боевик, причастный к совершению преступлений террористической направленности. Спецоперация прошла в горно-лесистой местности, в районе Буйнакского перевала 28 сентября.