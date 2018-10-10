В Петербурге расследуют попытку поджога офиса ФАН, заявил источник

С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 окт — РИА Новости. Управлению Следственного комитета по Санкт-Петербургу будет передано уголовное дело, возбужденное по факту попытки поджога офиса Федерального агентства новостей (ФАН), сообщил РИА Новости в среду источник, знакомый с ситуацией.

Ранее сообщалось, что в ночь на вторник неизвестные разбили окно и устроили пожар на первом этаже здания в Приморском районе города. Как сообщал РИА Новости генеральный директор ФАН Евгений Зубарев, злоумышленники разбили окно и устроили поджог, плеснув из пластиковой бутылки с бензином, который подожгли. Огонь удалось быстро потушить, в помещении находились три человека, никто не пострадал, сообщал Зубарев.

"По данному факту возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 213 УК РФ (хулиганство). Прокуратура изъяла это дело из ГУМВД и приняла решение передать его в городское управление Следственного комитета", — сказал источник.

Официальным комментарием прокуратуры, СК и ГУМВД РИА Новости в настоящее время не располагает. Пресс-служба ГУМВД в среду утром сообщила, что во вторник полиция возбудила уголовное дело о хулиганстве по факту поджога неизвестным помещения бизнес-центра в Приморском районе.

Генеральный директор ФАН Евгений Зубарев ранее связал поджог с профессиональной деятельностью журналистов.