БЛАГОВЕЩЕНСК, 10 окт — РИА Новости. Исполняющий обязанности мэра Свободного Владимир Константинов после ЧП во вторник, когда частично обрушился виадук, обратился в РЖД с просьбой разрешить движение автотранспорту по альтернативному проезду.

"Решаем вопрос о движении автотранспорта по альтернативному проезду в залинейную часть города. Хороший вариант — через Почтамский железнодорожный переезд, однако этот путь возможен, если согласуют в ОАО "РЖД". Я уже написал ходатайство на имя замначальника железной дороги. Ждем положительной реакции",- написал Константинов в Instagram.

Накануне в Свободном обрушилось пролетное строение путепровода через главный путь транссибирской магистрали по улице Михайло-Чесноковская, соединяющего центральную часть города Свободный с залинейной частью. В это время по мосту проезжал грузовик. Его водитель госпитализирован.

Амурский центр гражданской защиты и пожарной безопасности в среду уточнил, что обрушились два пролета виадука протяженностью 25 километров,

Путепровод (виадук) связывал центр города с частью Свободного, находящейся за железной дорогой, там проживает около 10 тысяч человек и находится в том числе больница.

Виадук построен в 1982 году, его решено демонтировать. В Приамурье после ЧП введен режим ЧС регионального значения. Власти области назвали предварительную причину обрушения, по их мнению, виадук частично обрушился из-за проезда тяжелого большегрузного транспорта. Орлов сообщил, что масса грузовика превышала 44 тонны. СК возбудил дело о халатности после обрушения виадука.

Во вторник власти Приамурья сообщили, что на строительство нового моста вместо рухнувшего потребуется не менее двух миллиардов рублей.

В среду со ссылкой на министра транспорта и строительства Приамурья Александр Зеленин пресс-служба правительства Приамурья сообщила, что "уже есть договоренность с Минтрансом России и Росавтодором, которые заверили, что окажут поддержку при строительстве нового путепровода".

Пресс-секретарь мэрии Свободного Кристина Мягкова ранее сообщила РИА Новости, что объездную дорогу после обрушения виадука сделают к вечеру среды.