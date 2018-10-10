МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Верховный суд РФ отклонил кассационную жалобу полковника Дмитрия Захарченко на конфискацию найденного у него имущества в доход государства, сообщает официальный сайт суда.

"Отказано в передаче жалобы или представления прокурора для рассмотрения в судебном заседании", — сказано в карточке дела.

Полковник МВД Дмитрий Захарченко, курировавший в министерстве борьбу с преступлениями в топливно-энергетическом комплексе, был задержан 9 сентября 2016 года по обвинению в получении взятки в 7 миллионов рублей. Позднее ему вменили еще несколько эпизодов взяточничества.

Огромный резонанс дело получило после того, как СМИ стало известно об обнаружении в квартире сестры полковника склада с почти 9 миллиардами рублей в разной валюте. Происхождение этих денег борец с коррупцией объяснить не смог.