Спасатели ликвидируют последствия разлива авиатоплива в Якутске

МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Спасатели ликвидируют последствия разлива авиакеросина после того, как самолет, следовавший из Улан-Удэ, при посадке в Якутске выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы (ВПП), вследствие чего у лайнера сломалось шасси и нарушена герметичность баков с топливом, сообщает специалист по связям с общественностью ГКУ "Служба спасения РС (Я)" Николай Фатеев.
"Служба спасения Якутии направила туда специальное подразделение ЛАРН (ликвидация аварийных розливов нефтепродуктов) для оперативной ликвидации последствий разлива авиакеросина. Работы проходят в усиленном режиме", — сказал он.