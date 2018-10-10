Спасатели ликвидируют последствия разлива авиатоплива в Якутске

МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Спасатели ликвидируют последствия разлива авиакеросина после того, как самолет, следовавший из Улан-Удэ, при посадке в Якутске выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы (ВПП), вследствие чего у лайнера сломалось шасси и нарушена герметичность баков с топливом, сообщает специалист по связям с общественностью ГКУ "Служба спасения РС (Я)" Николай Фатеев.

Sukhoi Superjet 100 авиакомпании "Якутия", следовавший из Удан-Удэ, в ночь на среду при посадке в Якутске выехал за пределы ВВП, получив значительные повреждения. На борту воздушного судна находился 91 человек, в том числе семь детей и пять членов экипажа, все они покинули борт по надувному трапу. В СК добавили, что 4 пассажира обратились за медицинской помощью. Самолет имеет повреждения. Следователи возбудили уголовное дело.

"Служба спасения Якутии направила туда специальное подразделение ЛАРН (ликвидация аварийных розливов нефтепродуктов) для оперативной ликвидации последствий разлива авиакеросина. Работы проходят в усиленном режиме", — сказал он.