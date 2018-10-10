На Камчатке властям передали спасенных в Японском море рыбаков из КНДР

ВЛАДИВОСТОК, 10 окт — РИА Новости. Иностранное судно, которое спасло в Японском море северокорейских рыбаков, передало их властям в Петропавловске-Камчатском, рассказал РИА Новости начальник морского спасательно-координационного центра "Владивосток" Николай Пирожков.

Ранее он сообщал, что теплоход DS Marmadura, порт приписки Сент-Джонс, флаг Антигуа и Барбуды, следовал из Пусана в Петропавловск-Камчатский, когда в Японском море с разницей в несколько часов спас два экипажа затопленных северокорейских шхун. Троих рыбаков передали на находящееся рядом судно КНДР, еще троих теплоход взял на борт.

"Экипаж теплохода DS Marmadura передал трех спасенных северокорейских рыбаков властям в Петропавловске-Камчатском", — сказал Пирожков.

По его словам, со спасенными все в порядке.