РЖД ограничили отправку грузов по Транссибу из-за обрушения моста

МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. РЖД на двое суток ограничили отправку грузов и порожних вагонов в восточном направлении из-за обрушения моста на Транссибирской магистрали (Транссиб), но могут снять их раньше и планируют в течение месяца восполнить потери в погрузке, следует из телеграммы компании, с содержанием которой ознакомилось РИА Новости и слов представителя компании.

"В связи с обрушением двух пролетов автомобильного моста на станции Свободный… на главный путь Транссибирской магистрали во избежание непроизводственного простоя вагонов… ввести ограничение погрузки всех грузов и перевозок порожних вагонов со всех станций сети за исключением станций Забайкальской и Дальневосточной железных дорог, назначением на станции Хабаровского и Владивостокского регионов в адрес всех грузополучателей сроком на двое суток 10, 11 октября 2018 года включительно", — говорится в телеграмме.

Представитель РЖД подтвердил РИА Новости содержание телеграммы. "Запрет может быть снят раньше, когда движение нормализуется. Потери в погрузке будут восполнены в течение месяца", — добавили в РЖД.