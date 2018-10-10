СК возбудил дело после ЧП в аэропорту Якутска

МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело о нарушении правил безопасности на воздушном транспорте после того, как самолет, следовавший из Улан-Удэ, при посадке в Якутске выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы (ВПП), вследствие чего у лайнера сломалось шасси и четыре пассажира пострадали, сообщает СК РФ.
"По факту авиапроисшествия с самолетом Sukhoi Superjet 100 авиакомпании "Якутия" возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности на воздушном транспорте", — говорится в сообщении СК в мессенджере WatsApp.
Отмечается, что следователи осмотрели место происшествия, назначены судебно-медицинские экспертизы, проводятся допросы участников и свидетелей авиапроисшествия.