СК возбудил дело после ЧП в аэропорту Якутска

МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело о нарушении правил безопасности на воздушном транспорте после того, как самолет, следовавший из Улан-Удэ, при посадке в Якутске выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы (ВПП), вследствие чего у лайнера сломалось шасси и четыре пассажира пострадали, сообщает СК РФ.

Sukhoi Superjet 100 авиакомпании "Якутия", следовавший из Удан-Удэ, в ночь на среду при посадке в Якутске выехал за пределы ВВП, получив значительные повреждения. На борту воздушного судна находился 91 человек, в том числе семь детей и пять членов экипажа, все они покинули борт по надувному трапу. В СК добавили, что 4 пассажира обратились за медицинской помощью. Самолет имеет повреждения.

"По факту авиапроисшествия с самолетом Sukhoi Superjet 100 авиакомпании "Якутия" возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности на воздушном транспорте", — говорится в сообщении СК в мессенджере WatsApp.

Отмечается, что следователи осмотрели место происшествия, назначены судебно-медицинские экспертизы, проводятся допросы участников и свидетелей авиапроисшествия.