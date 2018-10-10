Транспортная прокуратура проверяет аэропорт "Якутск"

ЯКУТСК, 10 окт – РИА Новости. Восточно-Сибирской транспортной прокуратурой организовано проведение проверки в связи с повреждением пассажирского самолета при приземлении в аэропорту города Якутска, сообщается на официальном сайте прокуратуры.

Sukhoi Superjet 100 авиакомпании "Якутия", следовавший из Удан-Удэ, в ночь на среду при посадке в Якутске выехал за пределы ВВП, получив значительные повреждения. На борту воздушного судна находился 91 человек, в том числе семь детей и пять членов экипажа, все они покинули борт по надувному трапу. Представитель экстренных служб республики рассказал РИА Новости о том, что четыре человека обратились после ЧП за медицинской помощью. В связи с происшествием аэропорт был закрыт с 03.20 до 10 часов 30 минут по местному времени.

"В связи с этим Восточно-Сибирской транспортной прокуратурой организована проверка соблюдения требований законодательства о безопасности полетов", — говорится в сообщении.

Проведение проверки поручено Якутской транспортной прокуратуре.