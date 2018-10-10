В Амурской области, где на пути обрушился мост, пустили грузовые поезда

Аварийно-восстановительные работы на месте обрушенного моста в городе Свободном Амурской области

Аварийно-восстановительные работы на месте обрушенного моста в городе Свободном Амурской области

ВЛАДИВОСТОК, 10 окт — РИА Новости. Грузовые поезда пустили на станции в Свободном, где во вторник обрушился мост, сообщил РИА Новости представитель Забайкальской железной дороги.

В 10.33 (04.33 мск) в городе Свободном обрушилось пролетное строение путепровода через главный путь Транссибирской магистрали по улице Михайло-Чесноковская, соединяющего центральную часть города Свободный с залинейной частью. В это время по мосту проезжал грузовик. Его водитель 1970 года рождения госпитализирован.

"Грузовые поезда уже пустили, движение по станции частично восстановлено", — сказал собеседник.

По его словам, сейчас РЖД согласовывает график движения составов.