В мэрии Орла рассказали о состоянии троллейбуса накануне ДТП

ВОРОНЕЖ, 10 окт — РИА Новости. Троллейбус, который накануне въехал в пешеходов в Орле, без замечаний прошел перед выходом на маршрут предрейсовый осмотр, предрейсовый медосмотр водителя также прошел без замечаний, сообщает мэрия.

Ранее сообщалось, что авария произошла на остановке "Дворец спорта" около 14.45 мск вторника. Троллейбус четвертого маршрута сбил стоявших на остановке людей, три человека, в том числе один 17-летняя девушка погибли. Двое пострадавших — женщина 1994 года рождения и молодой человек 2001 года рождения — госпитализированы с переломами.

По данным мэрии, после трагедии начальник троллейбусного депо Алексей Костенко предоставил главе администрации города информацию о троллейбусе, сбившем людей.

"Из справки следует, что троллейбус ЗиУ 682 Г, бортовой номер 093, выпущен в 1989 году. В 2008 году был проведен его капитальный ремонт с заменой кузова", — сообщают городские власти.

Во вторник, 9 октября, троллейбус курсировал по маршруту № 4 "Автовокзал – больница им. Семашко" в двухсменном режиме. На линию он выехал между 5 и 6 часами утра.

"При выпуске на линию, согласно действующего регламента, был проведен предрейсовый медицинский осмотр водителя, а также предрейсовый осмотр троллейбуса с отметкой в путевом листе и соответствующих журналах. Замечаний при прохождении предрейсовых осмотров выявлено не было", — информирует мэрия, ссылаясь на данные троллейбусного депо.

По информации горадминистрации, техническое обслуживание этого троллейбуса проводится в соответствии с "правилами технической эксплуатации троллейбуса, утвержденными распоряжением министерства транспорта Российской Федерации".

Между тем СК РФ на своем канале в YouTube опубликовал видео опроса женщины — водителя троллейбуса. Следователь спросил, заглох ли троллейбус, на что водитель ответила утвердительно, а потом пояснила, что перед происшествием у нее провалилась педаль.