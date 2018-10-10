В прокуратуре прокомментировали дело против экс-губернатора ЕАО

ХАБАРОВСК, 10 окт — РИА Новости. Экс-губернатора Еврейской автономной области Александра Винникова, уголовное дело которого уже находится в суде, обвиняют в подстрекательстве к закупкам медоборудования по завышенной цене, сообщили РИА Новости в прокуратуре региона.

Ранее сообщалось, что Винников обвиняется по части 4 статьи 33, части 2 статьи 285 УК РФ "подстрекательство к злоупотреблению должностными полномочиями". Биробиджанский районный суд получил дело 8 октября, дата первого заседания суда еще не назначена.

Винников занимал пост губернатора ЕАО с 25 февраля 2010 года по 24 февраля 2015 года.

"Винникова обвиняют в том, что с марта 2014 по май 2015 он давал указания и склонял начальника управления здравоохранения области закупить на торгах медоборудование для онкодиспансера по завышенной стоимости", — сообщили в прокуратуре.

Собеседник отметил, что оборудование было закуплено.

По его словам, в настоящее время Винников находится под подпиской о невыезде.