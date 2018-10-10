Один из обвиняемых по делу "Зимней вишни" обжаловал продление ареста

КЕМЕРОВО, 10 окт — РИА Новости. Обвиняемый по уголовному делу о пожаре в торговом центре "Зимняя вишня" сотрудник компании "Системный интегратор", которая отвечала за обслуживание противопожарной сигнализации в сгоревшем здании, Александр Никитин подал апелляцию на продление ареста, сообщается на сайте Кемеровского областного суда.
Как пояснил РИА Новости представитель облсуда, сторона защиты обжаловала принятое по ходатайству следствия решение суда о продлении обвиняемому срока содержания под стражей до 25 декабря.
Пожар в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово произошел 25 марта и унес 60 жизней. В настоящее время в рамках уголовного дела по факту ЧП задержаны и арестованы 12 человек, включая собственников и управляющих зданием, охранника, а также ответственных за ввод ТЦ в эксплуатацию и непосредственное тушение огня на месте происшествия.