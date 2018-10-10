Аэропорт Якутска открыли на вылет после ЧП с самолётом SSJ-100

ЯКУТСК, 10 окт – РИА Новости. Аэропорт Якутска открыт на вылет после инцидента с самолётом, выехавшим за пределы взлётно-посадочной полосы, сообщает пресс-служба главы и правительства региона.

Sukhoi Superjet 100 авиакомпании "Якутия", следовавший из Удан-Удэ, в ночь на среду при посадке в Якутске выехал за пределы ВВП. На борту воздушного судна находился 91 человек, в том числе семь детей и пять членов экипажа, все они покинули борт по надувному трапу. В связи с происшествием аэропорт был закрыт, ближайшие рейсы перенаправлялись на запасную гавань поселка Чульман Нерюнгринского района.

"Продолжается эвакуация воздушного судна Sukhoi SuperJet авиакомпании "Якутия" со взлётно-посадочной полосы. Аэропорт столицы республики открыли на вылет после инцидента с самолётом, выехавшим за пределы взлётно-посадочной полосы. О времени открытия аэропорта города Якутска на приём будет уточнено позднее", — отметили в пресс-службе.

Как ранее сообщила пресс-служба авиакомпании "Якутия", эвакуация Sukhoi Superjet 100 может занять весь день.

Создана специальная комиссия по расследованию происшествия.