Аэропорт Якутска открыли на вылет после ЧП с самолётом SSJ-100

ЯКУТСК, 10 окт – РИА Новости. Аэропорт Якутска открыт на вылет после инцидента с самолётом, выехавшим за пределы взлётно-посадочной полосы, сообщает пресс-служба главы и правительства региона.
"Продолжается эвакуация воздушного судна Sukhoi SuperJet авиакомпании "Якутия" со взлётно-посадочной полосы. Аэропорт столицы республики открыли на вылет после инцидента с самолётом, выехавшим за пределы взлётно-посадочной полосы. О времени открытия аэропорта города Якутска на приём будет уточнено позднее", — отметили в пресс-службе.
Создана специальная комиссия по расследованию происшествия.