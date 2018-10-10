Мосгорсуд рассмотрит жалобу на приговор Шакро Молодому

МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Мосгорсуд в среду рассмотрит жалобу на приговор криминальному авторитету Захарию Калашову (Шакро Молодому), получившему почти 10 лет заключения, сообщили РИА Новости в суде.

Суд рассмотрит апелляционные жалобы всех осужденных по данному уголовному делу. Всех их доставят в суд, чтобы они могли лично принять участие в заседании.

Никулинский суд Москвы в конце марта приговорил Шакро к девяти годам и десяти месяцам колонии строгого режима, его ближайший соратник Андрей Кочуйков (Итальянец) отправлен в колонию на восемь лет и десять месяцев, остальным фигурантам назначены сроки от семи до девяти лет колонии. Калашов уже этапирован в колонию.

Шакро, Итальянец и множество других представителей криминального мира и силовиков стали героями одного из самых громких процессов о коррупции в России. Суть предъявленных обвинений, по ряду которых уже вынесены приговоры, в том, что высокопоставленные офицеры Следственного комитета России за взятку согласились смягчить обвинения и выпустить из-под стражи Итальянца, арестованного после перестрелки у одного из московских ресторанов.